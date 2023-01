Es mantenen els retrets per la manca d'acord pels pressupostos

Per Esquerra l'acord s'hauria de tancar aquesta setmana. Asseguren que no hi ha esculls insalvables i demanen al PSC que no posi en dubte la voluntat del Govern de tancar un acord.

El líder del PSC, Salvador Illa, insisteix que la dels socialistes és una proposta integral. Inclou l'ampliació de l'aeroport del Prat, el Hard Rock i el quart cinturó. Projectes que els comuns rebutgen de ple i demanen responsabilitat tant a Aragonès com a Illa. "Tenim un acord ferm que no es pot modificar si algú vol incomplir-lo haurà de donar totes les explicacions", apunta Joan Mena.

Amb els comuns, però, no n'hi ha prou. Per Junts, un dels errors de la negociació és haver arribat primer a un acord amb els d'Albiach. Insten Aragonès a implicar-se tant en les negociacions amb Junts com ho ha fet amb el PSC.