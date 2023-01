El Govern intensifica la pressió sobre el PSC

Comença una nova setmana i el panorama polític no ha canviat: el govern de Pere Aragonès continua negociant a dues bandes -amb PSC i Junts- per aconseguir aprovar els Pressupostos i evitar la tan temuda pròrroga pressupostària. Aquest dilluns Aragonès ha tornat a reunir el Consell del Diàleg Social per informar els agents socials i econòmics de la situació d'aquestes negociacions, que continuen encallades.

A finals de novembre ja va acordar la millora de les prestacions socials, en especial la renda de suficiència que s'elevarà als 615 euros al mes. En tot cas, la fotografia s'entén com un intent d'afegir pressió, especialment sobre els socialistes.

El PSC no es mourà Precisament, el primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha negat que la fotografia d'aquest matí a la Generalitat "suposi més pressió pel seu partit". Illa ha explicat que durant el cap de setmana ha parlat amb el president català a través de missatges. En una entrevista a 'Catalunya Ràdio' ha insistit que és l'executiu català "qui s'ha de moure" i que el PSC no ho farà. El PSC apuja el to a poques hores que venci la negociació De moment, la trobada amb patronal i sindicats ha servit per exhibir algunes de les grans xifres que ja estan acordades després que al novembre tanqués l'increment de les prestacions socials: 1.284 milions més per dotar l'atenció primària i la salut mental

25 milions per atendre les víctimes de violència masclista

180 milions per l'autoconsum de renovables

Gratuïtat del curs infantil pels nens de 2 anys

140 milions per desplegar 2.800 quilòmetres de fibra òptica