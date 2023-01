Segona reunió del Consell de Diàleg Social per abordar els pressupostos

Segona reunió del consell de Diàleg Social on el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha traslladat a patronals i sindicats l'estat de les negociacions sobre els pressupostos.

Foment del Treball, Pimec, CCOO i UGT reclamen desencallar la negociació dels pressupostos. La segona trobada del Consell del Diàleg Social de Catalunya en dos presos ha servit perquè patronals i sindicats hagin apel·lat a la “responsabilitat” dels diferents actors de les converses. “Continuem en les mateixes condicions que estàvem fa dos mesos”, ha lamentat el president de Foment, Josep Sánchez Llibre. Per la seva part, el president de Pimec, Antoni Cañete, ha dit manifestat que prorrogar els comptes de 2022 suposaria un “fracàs de la política”. Per part d’UGT, Camil Ros, ha dit que calen “menys declaracions i més reunions, advertint que tot i que es va tard encara hi som a temps” | CLIMENT SABATER