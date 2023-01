La portaveu parlamentària de PSC i Units per Avançar, Alícia Romero, confirma que el PSC votarà en contra de l'esmena d'ERC sobre el Quart Cinturó que insta el Govern a executar la infraestructura: "Està molt allunyada del que nosaltres volem. Volem que es faci efectiu el que ja està acordat". Romero es pregunta com es poden perdre els pressupostos a causa d'una infraestructura aprovada pel mateix Govern i diu que si ERC no dona suport avui a la moció del PSC sobre la Ronda Nord, els republicans s'estaran allunyant d'un acord de pressupostos: "Que el Govern rumiï abans de votar el text si realment vol pressupostos".

"Junts donarà suport a la nostra esmena" Alícia Romero manté "l'esperança" que els republicans acabin votant a favor de l'esmena socialista, tot i que ho veu "difícil". En una entrevista al Cafè d'idees de La 2 i Ràdio 4, Romero ha afegit que veu "molt complicat" arribar a un "punt mitjà" d'acord entre les propostes d'ERC i PSC pel Quart Cinturó. Per altra banda, creu que Junts per Catalunya sí donarà suport al seu text sobre aquesta infraestructura: "Hem acceptat una esmena seva sobre l'aeroport i sempre ha estat a favor d'aquest tram" i recorda que el projecte va ser aprovat pel govern d'ERC i Junts i té el suport del territori. La portaveu socialista assegura que, a banda del quart cinturó, hi ha altres qüestions pendents d'acord, com l'ampliació de l'aeroport del Prat o una partida de 200 milions per la Llei de Barris: "Ells han posat al focus la B40". El Govern intensifica la pressió sobre el PSC

"No sé si Junqueras vol pressupostos" Alícia Romero diu que no els agrada el llenguatge d'ERC, i assenyala l'"amenaça" que ERC condicioni els seus vots al Congrés a que hi hagi acord amb el PSC pel pressupost a Catalunya: "Em fa pensar si realment ell vol una relació amb el PSC, amb el PSOE és evident que sí". La portaveu socialista diu que les declaracions "gruixudes" d'Oriol Junqueras li fan dubtar sobre si realment, el president d'Esquerra vol acordar el pressupost: "No tinc clar que ell vulgui pressupostos". Romero assenyala que el fet que ERC tingui "diversos lideratges" dificulta l'entesa.

"Que no estigui al Parlament no vol dir que no faci política" Romero reconeix que l'aplicació del món judicial de la reforma penal, amb la revisió de les condemnes, no acaba d'"encaixar" amb el que volien els socialistes. La portaveu del PSC al Parlament treu importància al fet que Junqueras pugui presentar-se a les eleccions: "Que no estigui als passadissos del Parlament no vol dir que no faci política".