La Fiscalia avala les condemnes de l'1-O per malversació

Els fiscals del procés han demanat al Tribunal Suprem que no revisi les sentències de Junqueras, Romeva, Turull i Bassa, que van ser condemnats per sedició i malversació pels fets de l'1 d'octubre. Consideren que els fets encaixen ara amb el nou delicte de desordres públics i amb la malversació agreujada i retiren la seva tesi que va suposar un ús de la força i la violència. Junqueras va ser condemnat a 13 anys de presó i inhabilitació per delictes de sedició i malversació, i després de l'indult, es manté vigent la prohibició per exercir un càrrec públic, que arriba fins al 2030.

En canvi, els advocats dels líders republicans consideren que l'exposició de motius del Congrés de Diputats en l'eliminació del delicte de sedició i la reforma del de malversació obliguen el Tribunal Suprem a anul·lar la condemna per aquests delictes.

01.19 min La Fiscalia vol mantenir la pena més greu per Junqueras

13 anys per Junqueras Els fiscals afirmen que resultaria molt difícil d'entendre que tot aquest procés sediciós, que va quedar reflectit en la sentència, se saldés amb una simple desobediència. Pel que fa a la malversació, proposa que s'apliqui l'agreujada perquè, diu "és la que sanciona a qui s'hauria apropiat del patrimoni que tenia al seu càrrec, en benefici propi o no". Afegeixen que l'apropiació de fons públics no necessàriament ha de suposar un enriquiment il·lícit personal, sinó que n'hi ha prou amb destinar-los a fins il·legals. L'advocada de l'Estat també demana desordres públics per Puigdemont En aquest sentit, pels 4 condemnats per sedició i malversació, Junqueras, Romeva, Turull i Bassa, es demana al Suprem que mantingui la mateixa pena d'inhabilitació, que en el cas del líder republicà s'allarga fins al 2030. Recordem que se'ls va indultar la presó.

Els dirigents d'ERC volen l'absolució L'advocat de Junqueras, Andreu Van den Eynde, que és un dels 4 que sí que ha demanat la revisió de la pena, considera que hi ha una lluita de poders i avança que recorrerà qualsevol decisió del Tribunal Suprem que no suposi l'absolució. Pels altres 5 líders independentistes condemnats només per sedició, la Fiscalia sí que considera que s'ha de revisar la condemna a la baixa. A Forcadell, Rull i Forn per desordres públics i desobediència. A Sánchez i Cuixart, sense la desobediència, perquè no eren càrrecs públics.