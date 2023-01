Aquest dijous entra en vigor la reforma del Codi Penal que deroga el delicte de sedició i modifica el de malversació. Reforma que afecta de ple els líders independentistes condemnats pel Procés. Per això, els líders independentistes condemnats pel 'procés' valoren demanar la revisió.

ERC demanarà la revisió de la sentència

Fonts d'ERC a TVE han desmentit, no obstant això, que ja hagin decidit demanar la revisió, encara que és "evident" que la volen. "Demanem perquè l’exigim, la revisió de la sentència en el sentit que quedi clar que no s'ha produït cap delicte i que, per tant, queda extingida la responsabilitat criminal i les penes".

En aquest sentit, han assegurat que els advocats dels condemnats encara estan "treballant en l'argumentació jurídica", "acabant de decidir la millor estratègia". De fet, la seva intenció és presentar-la "tan aviat com es pugui, segurament la setmana vinent". Asseguren que si el Suprem ho fa d’ofici abans, la presentaran en el marc del procediment que toqui.