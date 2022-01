Els 9 líders independentistes condemnats per la causa de l’1-O no hauran de tornar a la presó. El Tribunal Suprem ha rebutjat aquest dijous tots els recursos contra els indults concedits al juny de l'any passat.

La secció cinquena de la sala tercera del contenciós-administratiu entén una falta de legitimació de formacions com el PP o Vox per a recórrer . D'aquesta manera, la majoria dels magistrats estimen les al·legacions prèvies formulades per l’Advocacia de l’Estat.

Vox ja ha anunciat que recorrerà la decisió del Suprem davant el Tribunal Constitucional. La formació considera que la la seva situació no és la mateixa que la de Ciutadans o el PP perquè va exercir com acusació popular en el procés penal que va motivar la condemna.

El PP impugnarà la decisió del Suprem

Declaracions d'Enrique López: Des del Partit Popular respectem les decisions judicials, però no compartim la decisió que ha adoptat avui la Sala Tercera de rebutjar el nostre recurs contra la resolució del Govern d'indultar als presos condemnats pel Suprem per falta de legitimació. Per això, anunciem que impugnarem la decisió davant la mateixa Sala Tercera del Suprem i, posteriorment, recorrerem en empara davant el Constitucional.

López reconeix que el PP està “apesarat” per una decisió que ha pres el Suprem per tres vots a dos i ha destacat que la falta de legitimació no posa ni un però a la crítica política d'actes “tan aberrants” com el perdó concedit per aquest govern a “uns delinqüents en contra del criteri unànime” de la Sala Segona del TS sense que hagin demanat perdó i s'hagin vanat que ho tornarien a fer.