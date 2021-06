Independentistes i unionistes ataquen els motius de Sánchez per concedir els indults

El moviment independentista s’ha mobilitzat aquest dilluns davant les portes del Liceu per rebutjar l’acte convocat pel president del govern, Pedro Sànchez, que qualifiquen d’acte de propaganda. En la mateixa línia s’han manifestat, el mateix president català, Pere Aragonès, qui ha advertit que els indults no són la solució i també ha reivindicat l’amnistia dels processats pel fets de l’1 d’octubre. Mentrestant, des de la vessant unionista, tant PP com Ciutadans insisteixen a desqualificar la mesura que asseguren només busca el benefici propi per seguir al poder.

01.33 min Aragonès insisteix que els indults no són la solució | Laura Herrero

Manifestació davant el Liceu Uns 300 manifestants s’han concentrat a les portes del Liceu convocats per la CUP, Poble Lliure i Arran per reclamar l'amnistia. La mobilització ha arrencat a mig matí de diferents punts del centre de Barcelona i han confluït a les Rambles. 01.10 min 300 manifestants protesten contra la conferència de Sánchez | Àlex Cabrera Els concentrats han corejat consignes com 'Fora les forces d'ocupació' i 'Amnistia i llibertat' davant un cordó policial que han format agents de la unitat Brimo, i mitja dotzena de furgons de Mossos. Entre les pancartes que portaven es podien llegir missatges com 'Ni indults ni amnistia, independència' i 'República és llibertat'. “�� Les protestes convocades per 'Poble Lliure', la 'Forja' i els CDR s'uneixen amb la de l'ANC a les Rambles davant del Liceu.



��️ Unes 200 persones criden a favor de "l'amnistia" | @rtvenoticias pic.twitter.com/ghq3va9JCS“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 21, 2021 Els concentrats també han llançat diversos pots de fum vermell i han esbroncat les persones que entraven al recinte per assistir a la conferència, mentre un helicòpter dels Mossos sobrevolava la zona. Sánchez apel·la al retrobament i aprovarà aquest dimarts els indults

Aragonès insisteix que els indults no són la solució El president de la Generalitat, Pere Aragonès, adverteix que els indults que concedirà aquest dimarts el govern espanyol representen només un "primer pas", encara "insuficient" per a resoldre el "conflicte polític" català. Aragonès ha seguit amb la seva agenda per les Terres de l’Ebre després de declinar la invitació per assistir a la conferència del president espanyol Pedro Sánchez. El president català assegura que la mesura de gràcia "corregeix una sentència del Tribunal Suprem que va ser injusta". “�� @perearagones admet que els indults són un pas endavant però "insuficient". Reitera que la solució és l'amnistia i un referèndum pactat | @RTVECatalunya pic.twitter.com/x7arRLIm9L“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 21, 2021

Omnium entrega les signatures per l’amnistia Des de Madrid, Esquerra Republicana (ERC), Junts, PDeCAT i la CUP han censurat que Sánchez hagi anat a Catalunya a fer "teatre" i "propaganda" amb els indults i avisen que no pararan fins a aconseguir l'amnistia. Les formacions independentistes han donat suport al Congrés a l’entrega de de les més de 200.000 signatures que l'organització Òmnium Cultural i Amnistia i Llibertat han recollit en favor precisament de la Llei d'Amnistia per als presos del procés. Els indults als presos independentistes: parcials i reversibles