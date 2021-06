Sánchez defensa al Liceu la imminent aprovació dels indults

El president del Govern, Pedro Sánchez, defensa aquest dilluns a Barcelona davant uns 300 integrants de la societat civil catalana l’aprovació dels indults als líders independentistes del "procés".

Al Gran Teatre del Liceu Sánchez pronuncia una conferència titulada "Retrobament: un projecte de futur per a Espanya" en que ha incidit en la seva aposta per la convivència i el diàleg.

Sense representants de la Generalitat

Sánchez s’ha dirigit a un auditori amb representants institucionals de Catalunya i de sectors com el polític, empresarial, sindical, cultural, universitari, esportiu, i d'associacions civils. No hi ha cap representant de la Generalitat, començant pel president Pere Aragonès que ha decidit mantenir la seva agenda a les Terres de l’Ebre després d’advertir que els indults no són "la solució al conflicte polític" català i insistir a reivindicar amnistia i autodeterminació.

Els més bel·ligerants han estat els consellers de Junts, començant pel vicepresident Jordi Puigneró, però també la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que han qualificat la conferència “d’acte de propaganda”. ERC, mentrestant, parlava durant el cap de setmana “d’esceneta operística”.