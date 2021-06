El president de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, veu positivament la concessió dels indults als independentistes presos si aquests fan que "les coses es normalitzin". Defensa que els indults estan dins de l'estat de dret i és una facultat del Govern de concedir-los: "hi ha opinions diverses, però els indults estan dins de l'estat de dret".

El president de la patronal CEOE ha criticat l'absència de Pere Aragonès a la cimera Espanya-Itàlia que es fa a Barcelona: "Si vol que Catalunya segueixi en una bona marxa, hauria estat bé que hi assistís". El Fòrum de diàleg Espanya-Itàlia, se celebrarà demà divendres i hi assistiran Pedro Sánchez i Mario Draghi , a la seu de Foment del Treball. Pere Aragonès té previst visitar aquest dia a Carles Puigdemont a Waterloo.

L'economia catalana ha passat del 21% al 19% del PIB

Antonio Garamendi valora amb "tristesa" el mal que va fer la convulsió política del 2017 a l'economia catalana, que ha passat a representar dos punts menys en el PIB espanyol: "Aquestes són les conseqüències, l'economia requereix estabilitat i aquella convulsió no va ser bona per Catalunya, esperem que no es repeteixi". Garamendi recorda que Catalunya és un motor econòmic de l'Estat.