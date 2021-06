El diputat de Junts per Catalunya, Jaume Alonso-Cuevillas, veu inviable la via unilateral cap a la independència perquè diu "no tenim força i la confrontació violenta és inviable". Alonso-Cuevillas aposta per trobar una via "trilateral" que defineix com convèncer a un tercer que podria ser Alemanya, algun país nòrdic o el Banc Central Europeu que obliguin a l'Estat espanyol a una negociació: "Hem d'ajudar a crear les condicions perquè això sigui possible. Som una majoria clara". Pel diputat de Junts per Catalunya la independència s'assolirà aquesta dècada.

No descarta que Carles Puigdemont torni a Catalunya Jaume Alonso-Cuevillas explica que Carles Puigdemont no tornarà a Catalunya perquè sap de si ho fa, tot i tenir la immunitat com a eurodiputat, serà detingut: "El president ens ha sorprès moltes vegades, és conscient que si posa els peus a territori espanyol serà detingut". El diputat afegeix, però que si en algun moment Puigdemont pensés que això pot ser un detonant, no descartaria tornar. Alonso-Cuevillas qualifica Puigdemont com a "president legítim" i apunta que quan torni ho farà com a president de la República catalana. “��️ "El president @KRLS tornarà com a president de la República".



☕ Jaume Alonso-Cuevillas defensa Puigdemont com a president legítim, però reconeix que si torna avui serà detingut i "l'exposaran públicament" | @JACS_JaumeACS @JuntsXCat

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/nR0JfcipKZ“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 15, 2021