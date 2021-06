La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, acusa el president del Govern, Pedro Sánchez, de voler indultar als independentistes presos per mantenir-se al poder. Arrimadas diu que Sánchez no va dir res dels indults en campanya electoral i recorda que va prometre detenir Puigdemont. Segons Inés Arrimadas Pedro Sánchez necessita ara els vots d'ERC i per això els concedirà els indults.

"La concentració de Colón és diversa com la de l'OrgulloLGTBI" Amb relació a la manifestació de diumenge a Madrid en contra dels indults, Inés Arrimadas no ha volgut aclarir si evitarà la foto amb líder de Vox, Santiago Abascal: "La foto important és la de Sánchez amb els indultats". La líder de Ciudadanos diu que la concentració que es farà a la Plaza Colón hi anirà gent de molts partits diferents, com passa a la de l'Orgullo LGTBI.



Arrimadas reclama ser que a la taula de diàleg Inés Arrimadas demana asseure's a la taula de diàleg perquè hi hagi presència dels catalans que no estan a favor de la independència: "Tenim el mateix dret de ser-hi representats". Amb relació a la presència de ministre de Política Territorial i Funció Pública, Miquel Iceta, Arrimadas considera que hi serà com a representant del govern d'Espanya.



