Diana Riba: "El conflicte ara té un moment de desescalada"

L'eurodiputada i portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya al Parlament Europeu, Diana Riba, aposta per una solució global al conflicte català i valora positivament els indults en l'àmbit personal si bé "caldrà veure la lletra petita". Riba diu que tots els conflictes tenen un moment d'escalada, però que ara és el moment per a la desescalada: "Fa massa temps que vivim amb la presó i segons el Tribunal Suprem ens en queden nou anys. Hem d'aixecar la mirada, entendre la complexitat de la situació".

Amb relació amb la taula de diàleg, Diana Riba, explica que ERC sempre ha estat oberta a la taula de diàleg com la manera de resoldre els conflictes i que no s'aixecaran de la taula : "Hi fa falta molta feina i moltes hores". L'eurodiputada explica que des d'Europa veurien en bons ulls una solució acordada i sobre la presència d' Oriol Junqueras , Riba diu que hi serà " si així ho vol la part catalana ".

"No podem deixar buits els espais on es prenen decisions"

Diana Riba diu que no està al cas de qüestions d'agenda, en referència a la visita del Rei Felip VI a Barcelona si bé "aquest nou govern, estarà on hi hagi espais de decisió". Riba recorda que encara hi ha moltes ferides obertes amb el monarca i li recorda el discurs del 3 d'octubre. Amb relació a la carta d'Oriol Junqueres en la que rebutjava la "via unilateral" Riba explica que Junqueras no diu res que no s'hagi dit abans i no descarta cap via, però que ara és el moment de reforçar els espais de diàleg.