Cafè d'idees

La portaveu de JxCat al Congrés, Míriam Nogueras, ha acusat ERC de canviar de posició i li reclama que respecti el pacte de legislatura: "L'acord diu clarament que no es descarta cap via. I aquest acord està signat per ERC i per Junts". És més, ha qüestionat que el govern de coalició a la Generalitat tingui recorregut si es descarta aquesta via: "L'acord no és compatible amb la renúncia a la unilateralitat".

Explicar el canvi de plantejament Nogueras ha titllat d'incoherents els missatges dels republicans durant els darrers mesos: "Sobten els discursos diferents en campanya i fora de campanya". Ha demanat a ERC que expliqui si realment ha renunciat a la via unilateral, com apunta Oriol Junqueras en la carta al diari 'Ara', i si darrere d'aquest gest hi ha algun pacte entre Pedro Sánchez i ERC: "Ens agradaria conèixer-ho".



Quina alternativa hi ha? La diputada de Junts defensa que serà l'única manera d'aconseguir la independència de Catalunya: Que m'expliquin com es pot fer la independència si no és unilateralment". Ha vaticinat que ni PSOE ni Podemos ajudaran a aconseguir-la, i ha insistit a saber si Esquerra ha renunciat definitivament a aquesta opció.



