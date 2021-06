Moha Gerehou: "Hem d'aspirar a que el racisme sigui incòmode"

El periodista Moha Gerehou, autor del llibre 'Qué hace un negro como tú en un sitio como este' explica que el racisme ha estat molt present a la societat i ell es preguntava com s'havia construït?. En principi creia que s'havia construït des de la ignorància, però afegeix que la ignorància sorgeix d'un determinat coneixement i fins que no tinguem un coneixement antiracista no deixem enrere la ignorància: "Fins que el racisme generi incomoditat".

"Vox ens impedeix avançar cap a una societat antiracista" Amb relació a les actituds racistes d'alguns partits polítics, Moha Gerehou, critica la posició de VOX que aplica la lògica de l'amic negre: "Com que tenim un negre a les llistes ja no som racistes" la diversitat racial a les llistes dels partits polítics diu que és una qüestió de justícia. Gerehou explica que tots aspirem a tenir una societat antiracista, però amb partits polítics com Vox "ja no ens situem en la tessitura d'avançar sinó de defensar els pocs avenços que hem aconseguit" afegeix que impedeix avançar cap a una societat antiracista. “☕ @mohagerehou explica per què creu que hi ha persones negres a Vox.



La diversidad racial no garantiza el antirracismo. Aplican la lógica del amigo negro.



