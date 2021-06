Cafè d'idees - Lluís Mijoler: "La negativa a l'ampliació de l'aeroport és innegociable absolutament"

Lluís Mijoler, alcalde del Prat del Llobregat, ha assegurat que la seva negativa a l'ampliació de l'aeroport de Barcelona és "absolutament innegociable". Ha reiterat que Europa no permetrà mai una obra d'aquestes dimensions que implica destruir zona protegida, i ha destacat que el futur exigeix descarbonitzar i reduir la contaminació.

Dubtes sobre el retorn de la inversió

Lluís Mijoler ha confirmat que l'ajuntament del Prat donarà tota la batalla "tècnica, jurídica i política que calgui" per defensar la seva posició. Preguntat per si aquesta decisió podria suposar un fre econòmic per Catalunya o Espanya, ha demanat que s'obri l'hemeroteca. Ha recordat que en principi aeroports com Alguaire o Castelló havien de suposar un salt enorme pel futur econòmic de les ciutats, i no ha estat així.