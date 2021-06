El Consell de Ministres ultima els preparatius per aprovar aquest dimarts els 9 decrets que concedeixen l'indult parcial per a Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Jordi Turull, Josep Rull, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Raül Romeva i Joaquim Forn, condemnats per sedició i malversació de fons. Aquest dilluns a la tarda la vicepresidenta primera del govern espanyol, Carmen Calvo, es reuneix amb els secretaris i subsecretaris d'Estat per analitzar els documents.

Acte al Liceu Sánchez anunciarà la decisió aquest dilluns a un acte al Liceu i el dia 30 –un cop concedits- explicarà la decisió al Congrés en una compareixença a petició pròpia. A la seva argumentació el govern espanyol defensa que serviran per restablir "la convivència a Catalunya". Sánchez defensa al Liceu la imminent aprovació dels indults



Els presos podran abandonar els centres penitenciaris un cop el rei Felip VI signi els decrets del govern espanyol, aquests apareguin publicat al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) i el Tribunal Suprem els apliqui, tot i que els tràmits es poden allargar algunes hores per als condemnats per malversació.

Sánchez pensa en la "concòrdia" i no en la "revenja" Sánchez feia tres setmanes que havia anunciat que adoptaria la decisió pensant en els valors de la "concòrdia", i no la "revenja". La carta d'Oriol Junqueras del 7 de maig apuntant que la via unilateral no és "desitjable" li va aplanar el terreny davant els crítics.



L'acord arriba després que Sánchez hagi anat aconseguint adhesions. Primer dels barons del PSOE crítics, que van acabar avalant els indults com una via de solució. Després de la patronal i de l'Església catalana, i finalment el president de la CEOE, Antonio Garamendi, els va beneir "si serveixen per normalitzar" la situació.



Perquè es facin efectius els indults, cal que el rei signi els decrets, que aquests apareguin al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) i que el tribunal sentenciador –és a dir el Tribunal Suprem- els apliqui dictant ordres de llibertat per a tots els que tenen la pena extingida.

Penes pel delicte de sedició Una de les possibilitats és que els indults eliminin les penes pel delicte de sedició pel que el Tribunal Suprem va condemnar 9 dels 12 jutjats pel procés. Són Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Sànchez, i Jordi Cuixart.



Si es dóna aquest supòsit els indults no alteraran les penes per malversació de fons, de manera que el Suprem haurà de recalcular les penes per a Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva i Dolors Bassa (els únics condemnats per aquest delicte), que podran abandonar la presó igualment perquè ja han complert la part proporcional.



Tots els que tenen condemna a inhabilitació la mantindrien intacta, de manera que no podrien exercir càrrecs públics.