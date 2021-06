Casado avisa que els indults portaran "més frustració"

El president del PP, Pablo Casado, reitera el seu rebuig frontal als indults dels líders independentistes. Aquesta vegada ha estat a les jornades organitzades pel Cercle d’Economia a Barcelona on advertit que no creu que aquesta sigui la via per a la concòrdia i només portarà en el futur "més frustració".

Sánchez busca “perpetuar-se en el poder”

El líder del PP, Pablo Casado, saluda al vicepresident del Cercle d'Economia, Jordi Gual EFE/Quique García

Casado s’ha mostrat convençut que la decisió del president espanyol, Pedro Sánchez, de concedir-los no és fruit de la "convicció", sinó de la voluntat de "perpetuar-se en el poder".

En aquest sentit, el líder popular manté que Catalunya no té un problema de democràcia, sinó de compliment de la llei: "No podem acceptar que es parli de la justícia com a revenja, de la Constitució com a venjança o d'una sentència d'un tribunal democràtic com a càstig, ni que es parli de donar un cop a la legalitat com a magnanimitat o de dir que la ruptura de la igualtat entre espanyols pot ser convivència o que la ruptura de la unitat nacional pot ser concòrdia", ha apuntat.

““Mai faré res en contra de Catalunya”“

El líder popular també ha defensat la seva posició advertint que "estima Catalunya" i busca que l'estabilitat arribi "en el marc de la llei". "Mai faré res en contra de Catalunya perquè vull a Catalunya, i per això vull que recuperi la prosperitat, tornin les empreses i no hi hagi més confrontació al carrer, però no fent cessions que només portaran frustració en el futur", ha afegit.