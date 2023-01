Alícia Romero: "Votar 'no' a la B-40 fa més difícil l'acord"

Alícia Romero adverteix al Govern que votar 'no' al seu text sobre el Quart Cinturó "fa més difícil arribar a un acord" pels pressupostos. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, assegura que si ERC diu "no" a la proposta sobre la infraestructura el PSC no farà "res". La portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, veu "molt complicat" arribar a un "punt mitjà" d'acord entre les propostes d'ERC i PSC sobre la B-40 pels comptes catalans. Es pregunta com es poden perdre els pressupostos a causa d'una infraestructura aprovada pel mateix Govern. I diu que les declaracions "gruixudes" d'Oriol Junqueras li fan dubtar sobre si realment vol pressupostos. En el cas del PSC, diu que les eleccions municipals no tenen pes en les negociacions pressupostàries, però que "és possible que a ERC pesi més". Creu que "no toca" convocar eleccions a Catalunya, però demana "una reflexió important" a Aragonès: "No sé si un Govern amb 33 diputats pot estar massa temps". Defensa que la reforma penal ajuda a millorar la convivència, però "no ajudarà a resoldre el conflicte polític entre Catalunya i Espanya". I reconeix que l'aplicació de la reforma no encaixa amb el que volien els socialistes.