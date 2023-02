El Govern de la Generalitat ha tancat, després de prop de 3 mesos de negociacions, un acord amb el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) per tirar endavant els pressupostos d'enguany. El document recull els compromisos per a impulsar "grans infraestructures de país" que els socialistes posaven com a condicions per a pactar. L'entesa entre el Govern i el PSC arriba després que ERC acceptés la setmana passada la construcció de la B-40, com exigien els socialistes i que ha fet intensificar les negociacions aquests últims dies.

“Catalunya passa de la inèrcia a l'acció“

El líder del PSC, Salvador Illa, des dels faristols del Parlament ha anunciat que l'esperada fotografia de la signatura de l'acord se signarà a la tarda. "És un exemple de política útil. (...) Amb aquest acord, Catalunya passa de la inèrcia a l'acció". Això sí, Illa adverteix que l'acord pels pressupostos "no és un acord de legislatura". "Seguirem treballant en la construcció d'una alternativa a un Govern que no és el que Catalunya necessita", afegeix el líder dels socialistes.

Acord pels macroprojectes El pacte recull un primer document sobre els comptes, on figuren compromisos en indústria, salut, ciència, renovables, dependència, educació i seguretat. A banda, hi ha un segon document sobre grans infraestructures que estableix un "compromís" per aprovar el Hard Rock, el tram de la B-40 entre Sabadell i Terrassa i que "guanyi capacitat" l'aeroport de Barcelona- El Prat.