L'actualitat d'aquest dimecres passa per la desconvocatòria de vaga al sector sanitari després que les negociacions del sindicat Metges de Catalunya amb el departament de Salut fins ben tard aquest dimarts a la nit.

L'acord de pressupostos entre el Govern de la Generalitat i el PSC es podria anunciar de manera imminent. Les darreres hores les negociacions han avançat a bon ritme. De fet, els negociadors haurien acordat el redactat de diversos serrells aquest dimarts.

El Tribunal Suprem examina el pronunciament del Tribunal de Justícia de la UE en què avala els arguments sdel magistrat Pablo Llarena per reclamar l'extradició dels líders independentistes si no es demostra que hi ha una vulneració dels seus drets fonamentals.