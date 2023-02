Álvarez: "Catalunya està d'enhorabona i entra en una nova etapa"

Pepe Álvarez creu que Catalunya "està d'enhorabona" per l'acord de pressupostos i entra en una "nova etapa": "Més que els cognoms, toca solucionar els problemes de la gent". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, assegura que estan "contents" amb l'augment de l'SMI: "És un pas endavant molt important. És un gran instrument per la igualtat", ha considerat. El secretari general d'UGT un "instrument econòmic important pel país" i argumenta: "La gent que guanyi 80 euros més els invertirà i el consum intern creixerà". I creu que qui està "desfasat" és la patronal espanyola, perquè "no en té prou mai", ja que "les empreses estan tenint rendiments alts".