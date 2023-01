L'actualitat d'aquest dimarts passa per la resposta del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l'euroordre del jutge del Suprem Pablo Llarena contra l'expresident Carles Puigdemont. El tribunal emetrà una sentència on resoldrà els dubtes de Llarena sobre les motius de Bèlgica per rebutjar la seva petició d'extradició.

Encara en clau política, les negociacions per tancar l'acord de pressupostos entre el PSC i el Govern estan ja en temps de descompte. ERC considera que "està molt a prop", mentre els socialistes ja parlen de "serrells". L'executiu català es reuneix amb tot a punt per enviar el projecte dels comptes catalans al Parlament.