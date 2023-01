Colau: "Has de fer política amb qui pots, no amb qui vols"

Ada Colau deixa la porta oberta a tornar a pactar amb el PSC de Collboni després de les eleccions municipals de 2023: "Has de fer política amb qui pots, no amb qui vols. Soc molt pragmàtica", ha dit. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, deixa clar que vol pactar amb forces d'esquerres i que haurà de "pactar amb partits", mentre alguns estan "obrint portes sorprenents": "Hem vist aixecar-se vetos. Trias obria la porta a pactar amb Collboni i Collboni no tancava la porta". L'alcaldessa de Barcelona admet sorpresa i decepció per la decisió de Jaume Collboni d'abandonar l'executiu municipal. Considera que li comuniqués abans la seva decisió de deixar l'executiu municipal era "un mínim" i que "va ser pitjor l'explicació que la manca d'explicació": "No és creïble que em volgués avisar". Defensa que només ells proposen un "model de futur" per la ciutat perquè el que proposta Tiras és "del segle passat". Celebra que ERC sortís amb una proposta sobre el pla d'usos de l'Eixample i confia a convocar el ple en els pròxims dies.

Assenyala que Illa intenta "dilatar" la negociació pels pressupostos amb "coses que no tenen a veure amb els pressupostos". Veu "absolutament legítim" plantejar un referèndum pactat a Catalunya, però ara té "molt clar" que votaria 'no': "Em sembla irreal. Vull menys fronteres, no hi hauria reconeixement internacional, no és viable". Defensa que la reforma del Codi Penal ha de servir "per seguir avançant" i ha d'afectar també a Puigdemont. Diu que les rebaixes de penes d'agressors sexuals no són "conseqüència directa" que la llei del 'només sí és sí', i demana que "l'ajust tècnic" es faci des de "l'acord de govern" i no toquin el consentiment: "El PP utilitza l'alarma social per qüestionar el moll de l'os".