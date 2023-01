13:01

Els Premis Sant Jordi de cinematografia premien 'As Bestas' com a millor pel·lícula espanyola

'As Bestas', de Rodrigo Sorogoyen, ha guanyat el Premi Sant Jordi de cinematografia com a millor pel·lícula espanyola. Els guardons que atorga Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya també reconeixen Luis Zahera com a millor actor espanyol, precisament pel seu paper a 'As Bestas', i Anna Castillo com a millor actriu per 'Girasoles silvestres'. La millor òpera prima: 'Cinco Lobitos' d'Alauda Ruiz de Azúa. La gala dels Premis Sant Jordi se celebrarà el 25 d'abril.