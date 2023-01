La negociació dels pressupostos de la Generalitat viu en temps de descompte. Els equips negociadors del Govern i del PSC s'han tornat a reunir durant pràcticament 3 hores, aquesta vegada al mateix palau de la Generalitat, amb la intenció d'acabar de desencallar els darrers cerrells que queden pendents per poder aprovar els comptes. L'objectiu del govern català és poder tancar la negociació aquesta mateixa setmana, tot i que els comuns adverteixen que trencaran el seu acord si es destina "un sol euro" als macroprojectes de la B-40, l'ampliació del Prat o el Hard Rock.

A la sortida de la trobada, la portaveu dels socialistes, Alícia Romero, ha assegurat que "seguim treballant. Volem ser discrets". Una discreció que fa que, de moment, no s'hagin especificat els temes pendents i tot sembla indicar que encara faran falta noves trobades per acabar de concretar l'acord.

Nova reunió a Palau

La trobada arrencava tot just a les 9 del matí encapçalada per la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i la portaveu dels socialistes al Parlament, Alícia Romero. Aquesta darrera, en declaracions als mitjans de comunicació a la mateixa porta de la Generalitat, advertia abans d'entrar que "estarem el temps que faci falta per intentar tancar el millor acord".

Aquesta nova reunió arriba després que el president català, Pere Aragonès, acceptés la setmana passada el projecte del Quart Cinturó "en els termes" exigits pel PSC, un dels esculls en les converses. En la seva resposta, en una compareixença al Parlament, el primer secretari socialista, Salvador Illa, va advertir, obstant, que encara queden coses per resoldre.

El Govern ja ho té tot a punt per si es concreta el pacte amb el PSC i pot portar el projecte al Consell Executiu ordinari de dimarts, 31 de gener. En cas contrari, hi ha prevista una reunió extraordinària del Govern per aprovar el projecte i enviar-lo al Parlament per començar-ne la tramitació.