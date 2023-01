Esquerra fixa el seu full de ruta per la independència

ERC ha exhibit aquest dissabte cohesió interna, a les portes d'encetar una setmana que podria ser decisiva per tancar un acord amb el PSC pels pressupostos. Esquerra ha celebrat el seu 29è Congrés Nacional a Lleida, on ha aprovat la ponència política amb el 97% del suport de les bases que han anat a la cita.

El document avala la 'via Montenegro' del referèndum pactat, amb un 50% de participació mínima i la necessitat d'un 55% de suports al 'sí' per "negociar" la independència, i la negociació amb l'Estat.

El text també s'oposa al Quart Cinturó, un tema que ha sobrevolat el Congrés, amb centenars de quadres locals que han manifestat tant en públic com en privat el seu malestar per la votació de fa uns dies al Parlament. Esquerra, però, ha tancat files després de l'aval a la B-40 i ha mostrat unitat al voltant del president del Govern, Pere Aragonès, ovacionat a la Fira de Lleida.

Cohesió interna i lideratges indiscutibles

La primera en prendre la paraula en obert ha estat la portaveu, Marta Vilalta, que ha fet referència a la decisió sobre la B-40. La també portaveu parlamentària ha reivindicat que les "decisions complexes" són una "lliçó de responsabilitat" que estan reservades pels "valents".

La seva intervenció ha estat clau per aconseguir que les bases hagin acabat acceptant, encara que sigui a contracor, que el partit sacrifiqui l'oposició al Quart Cinturó a fi de salvar els pressupostos de la Generalitat.

A continuació ha pujat a l'escenari el coodinador nacional del partit i president de la Generalitat, Pere Aragonès. En la seva condició de figura amb més pes institucional, ha rebut una de les ovacions més sonores. Aragonès ha demanat aprovar "ben aviat" els pressupostos, i ha reclamat un "gran acord" per tornar a celebrar un referèndum.

ERC ja fa temps que ha abandonat la via unilateral i ara aposta per l'anomenada 'via Montenegro', caracteritzada per posar dues condicions per fer efectiva la independència: que la consulta superi el 50% de la participació, i que el 'sí' arribi al 55% de suports.

En la mateixa línia s'ha expressat la secretària general, Marta Rovira, que en una intervenció des de Ginebra ha reafirmat que el referèndum és "la millor opció" per proclamar la república: "Estem fent confrontació democràtica amb tots els ets i uts". La número dos d'ERC, que ha demanat "tornar a posar l'urna al centre del debat", també ha acusat els qui "juguen" amb la negociació per desgastar Aragonès: "Els pressupostos són de la gent, i no d'ERC, del Govern, del PSC o de Junts".

La cloenda del Congrés ha anat a càrrec del president del partit, Oriol Junqueras, que a diferència de l'última cita congressual en què encara estava empresonat, aquesta vegada ha pogut pujar a l'estrada. El president republicà ha reivindicat el seu partit com l'únic amb una estratègia "eficaç, explicitada i de consens" per aconseguir la independència. I ha assegurat que l'aposta d'Esquerra és "l'única" que pot comptar amb el suport internacional i el consens de la majoria de la societat del país.

Sense esmentar explícitament Junts per Catalunya, Junqueras ha ofert consell a aquelles formacions que "no sàpiguen" com fer la república: "Qui no té un camí vol que ningú el tingui. Nosaltres el tenim". Finalment, ha avisat que la negociació per resoldre el conflicte polític es pot "concretar" amb la comunitat internacional, si la Moncloa no s'avé a la taula de diàleg. Junqueras ha definit ERC com "el partit gran" que defensa Catalunya arreu.