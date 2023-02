La presidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona, Mònica Roca, defensa que l'acord pels pressupostos amb el PSC "no serà tan diferent" a escala econòmica que un pacte amb Junts: "Hem d'acabar de veure com queda el pacte, l'aeroport o la B-40 que són els serrells que quedaven"

Roca argumenta, però, que l'acord que hi pugui haver amb el PSC "no té res a veure" en l'àmbit nacional amb el qual hi hauria hagut amb Junts, però celebra l'acord de pressupostos: "Han trigat una mica massa, però ha valgut la pena si el resultat acaba sent bo".

Fons europeus: "Estem molt enfadats" En una entrevista al Cafè d'idees de La 2 i Ràdio 4, Mònica Roca, diu que estan molt enfadats amb el repartiment dels fons europeus a Catalunya que qualifica de "baixíssims": "Estem molt enfadats. Són faves contades, són les xifres". La presidenta de la Cambra de Comerç afegeix que el que "s'ha desviat a la comunitat autònoma" és un 14,3 % del total mentre que Catalunya representa un 19% del PIB: "S'esperaria que estigués al voltant del 19%. Per sota del 16% és inexplicable".

"Sembla que estem al màxim de la inflació" Roca diu que l'alça dels preus dels aliments és el que encara continua pressionant l'economia, però l'estalvi de la pandèmia ja s'ha exhaurit i el consum anirà a la baixa. Roca també considera que l'augment del cost dels diners i la regulació de l'energia també ajudarà a frenar la inflació: "Les notícies no són dolentes". En aquest sentit, valora positivament que no s'hagi creat una espiral, preus–salaris i diu que els marges del sector de l'alimentació s'han reduït: "Molt diferent que el sector de l'energia, que han tingut uns marges desorbitats".

"Apujar l'SMI té un impacte positiu i dinamitza" Roca sosté que l'augment del Salari Mínim Interprofessional (SMI) a 1080 euros mensuals, és positiu perquè "és just i dinamitza": "No es pot viure només amb 1.000 euros mensuals". Roca recorda que la Cambra de Comerç de Barcelona ha demanat d'arribar a un salari mínim de 1.400 euros el 2030. Amb relació a l'acord de govern i sindicats per augmentar l'SMI, Mònica Roca considera que hi hauria d'haver participat la CEOE: "No estem d'acord amb la CEOE, sí que diem que hi havia d'haver estat".