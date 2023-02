Roca no veu "tan diferent" el pacte econòmic ERC-PSC que amb Junts

Mònica Roca defensa que un pacte del Govern pels pressupostos amb el PSC "no serà tan diferent" a escala econòmica que un pacte amb Junts, però "no té res a veure" en l'àmbit nacional. La presidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona celebra l'acord de pressupostos: "Han trigat una mica massa, però ha valgut la pena si el resultat acaba sent bo". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, defensa que econòmicament el 2022 va anar de més a menys, i preveu que aquest 2023 anirà de menys a més: "Ens estem acostant al màxim de la inflació", treu del seu informe de conjuntura. Sosté que no es pot veure només amb mil euros mensuals avui dia, després de l'augment del salari mínim internacional: "A part de ser més just, pujar l'SMI té un impacte positiu i dinamitza". Diu que l'augment dels preus dels aliments ha repercutit en els costos, mentre els marges s'han fet petits, i adverteix: "És possible que els preus es mantinguin quan els costos comencin a reduir-se". Veu "baixíssim" el que s'ha "desviat" a Catalunya dels fons europeus i assegura que estan "molt enfadats". Confirma que hi haurà una candidatura independentista a les eleccions de la Cambra de Comerç de Barcelona, novament sense "candidat presidenciable". I avança que es pretén crear una candidatura unitària en contra de la que dirigeix els òrgans de govern.