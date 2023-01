Los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y de CC.OO., Unai Sordo, han valorado la subida del 8% del salario mínimo interprofesional (SMI), que lo situará en 1.080 euros mensuales y que han acordado con el Gobierno. En esta línea, han emplazado a la patronal CEOE, ausente en esta decisión, a volver a las mesas de negociación.

Álvarez ha valorado este incremento después de un "duro" proceso de negociación y ha apuntado que el alza permitirá que aquellos que cobran el salario mínimo puedan "mantener y mejorar" su poder adquisitivo.

Por otro lado, Sordo ha incidido en que "es un acuerdo de máxima importancia para el país", y ha señalado que beneficiará a 2,5 millones los trabajadores, de los que el perfil más habitual es el de "una mujer, de entre 16 y 34 años, y con contrato temporal en el sector agrícola o en los servicios". También ha recordado que, desde 2017, el SMI ha subido un 52%, desde 707 euros a 1.080 euros; y que estos incrementos van directos al consumo, por lo que ha valorado que el Gobierno haya cumplido con sus compromisos.

Critican que la CEOE no haya acudido a la reunión

En referencia a las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Senado, el secretario general de UGT ha indicado que "los excedentes empresariales están creciendo, los dividendos parece que no tienen fin. Es de justicia repartir la riqueza". No obstante, ha lamentado que todavía no se haya llegado a un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) con la CEOE.

Asimismo, el líder de UGT ha criticado la decisión de la CEOE de no acudir a la reunión, a la que ha recordado que los agentes sociales tienen la "obligación" de cumplir con sus deberes, si bien ha afirmado que espera que la patronal "se reincorpore cuanto antes a las mesas de negociación".

En la misma línea, el secretario general de CC.OO. ha pedido a la CEOE "corresponsabilidad" y le ha emplazado a volver a las negociaciones para subir los salarios. "Si esto va de ir a las reuniones cuando hay que repartir ayudas y no cuando toca subir salarios, que lo diga", ha criticado. Sordo también ha indicado que "no hay ruptura de relaciones" y que, de hecho, quieren intensificar contactos para llegar a un nuevo AENC, algo que es "más importante que nunca"; y el líder de UGT ha apuntado que está por reanudar las conversaciones "mañana mismo".