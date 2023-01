La inflació agafa velocitat a principis del 2023

L'any 2023 comença amb una inflació del 5,8%. Es trenquen així cinc mesos de moderació dels preus. Destaca especialment l'encariment dels carburants després de l'eliminació del descompte de 20 cèntims per litre. Els economistes adverteixen que és un avís, però continuen sent optimistes.

El professor d'economia de la Universitat Felipe Moreno, Javier Franconetti, ho té clar: "Durant l'hivern el preu de l'energia ha baixat bastant, però aquest petit repunt ens recorda que la batalla encara no està guanyada"

Els preus dels carburants continua escalant

I no només és una percepció... segons l'IPC avançat del mes de gener els preus han augmentat un 5,8%. Per primera vegada en els darrers cinc mesos la inflació ha deixat la moderació enrere i supera a la del mes anterior. El 2023 també ha començat marcat per l'encariment dels carburants. En el darrer mes la benzina s'ha encarit 25 cèntims el litre, 30 cèntims el dièsel, i sembla que els preus no han tocat sostre.