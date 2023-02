00:52

Una part dels manifestants que protesten avui contra el tancament i trasllat de la planta d'Amazon a Martorelles han portat la seva protesta a la ronda de Dalt de Barcelona, on estan protagonitzant una marxa lenta. Un grup de treballadors s'ha concentrat cap a les 06.30 hores en el centre de treball de Martorelles i des d'allí uns 50 cotxes han iniciat aquesta marxa lenta per la B-20 cap al centre d'Amazon al Prat de Llobregat, provocant diversos quilòmetres de cues. Amb la convocatòria de vaga, el comitè d'empresa vol pressionar a la companyia per a millorar les condicions dels trasllats que ofereix als treballadors.