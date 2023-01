Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees al periodista Marc Marginedas i als directors i guionistes Albert Solé i Raúl Cuevas, que ens presenten el documental Regreso a Raqqa, sobre el segrest de Marginedas per part d'Estat Islàmic. L'aleshores corresponsal va ser segrestat a Síria el 2013 i el van retenir a Raqqa durant sis mesos amb un grup de 19 periodistes i cooperants. Després de sis mesos aïllat "a la casa del riu", on les tortures, els cops, les vexacions, eren habituals, va ser alliberat. Durant el segrest, sis dels companys de Marginedas segrestats, van ser assassinats. Marginedes parla del seu segrest, que han portat a les pantalles: "No soc una víctima del terrorisme, és un accident laboral".

"Per primera vegada em vaig acostar a l'Eufrates. El lloc és bonic" En una entrevista al Cafè d'idees de La 2 i Ràdio 4, Marginedas explica que el documental li ha permès retornar al lloc del seu captiveri: "Em va impactar veure altre cop el riu. Vèiem l'Eufrates de lluny i per primera vegada m'hi vaig acostar, el lloc és bonic". Albert Solé recalca que han volgut ser molt fidels amb els espais, com ara "la casa del riu" on retenien als 19 segrestats. Solé diu que la idea del documental ja va néixer quan Marginedas encara estava segrestat: "Ja sabia que tornaria més cabut, amb més ganes de fer periodisme perquè el coneixia. Al cap d'un any, vam començar a pensar". 03.42 min Días de Cine: Regreso a Raqqa.

"L'animació ens permetia explicar el segrest sense que fos tan cru" Raúl Cuevas explica per què van apostar per l'animació per il·lustrar el segrest de Marc Marginedas amb 'Regreso a Raqqa': "Ens permetia una forma no tan crua i jugar amb un llenguatge més ric, més simbòlic, més metafòric". Cuevas diu que el recurs d’imatges animades ha facilitat la fidelitat amb els espais on es desenvolupa el segrest de fets dels quals "òbviament no hi ha imatges".

"Periodisme també és mesurar la informació que dones" Marginedas ha recordat que quan va ser alliberat tenia dubtes sobre si tornaria a ser la mateixa persona: "Em deien que no podia menjar, però em vaig fotre una hamburguesa. No estava en condicions per mostrar-me". El periodista explica que va haver de fer front a pressions de certs polítics per fer-se la fotografia amb mi i lamenta que en una entrevista en un mitjà català no es va respectar l'acord previ de no parlar de detalls del segrest: "Periodisme també és mesurar la informació que dones. No donem detalls de com vaig sortir perquè saps que serà informació que serà utilitzada".