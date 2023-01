Descobrim el documental 'Regreso a Raqqa'

Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees al periodista Marc Marginedas i als directors i guionistes Albert Solé i Raúl Cuevas, que ens presenten el documental Regreso a Raqqa, sobre el segrest de Marginedas per part d'Estat Islàmic. El periodista destaca que, a diferència d'altres documentals, en aquests "no ets espectador", sinó que "t'introdueix a la història i pateixes". Els directors i protagonista ens expliquen d'on surt la idea, perquè s'aposta per les animacions i perquè no es mostren execucions: "Hi ha línies vermelles". Marginedas també explica com va viure el seu segrest, assegura que hi havia solidaritat entre companys i ens parla del seu retorn.