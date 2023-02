Ernest Maragall: "L'acord és senyal de normalitat democràtica"

El president del grup d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, considera que ERC no ha transigit en l'acord de pressupostos amb el PSC: "Han canviat moltes coses". Maragall argumenta que els canvis que han permès pactar amb el PSC han estat l'eliminació del delicte de sedició, la modificació del de desordres públics i un canvi "molt en positiu" del delicte de malversació: "Hi ha hagut avenços concrets en la negociació". Ernest Maragall retreu als socialistes que vulguin aturar la taula de diàleg que hauria de continuar "per donar resposta a la repressió, que no s'ha acabat".

"La proposta d'AENA per l'aeroport quedarà al calaix" En una entrevista al Cafè d'idees de La 2 i Ràdio 4, el líder d'ERC a Barcelona reconeix que l'únic canvi significatiu que han hagut d'acceptar és la perllongació de la B40, mentre que la proposta d'AENA per ampliar l'aeroport "quedarà al calaix": "Ara serà una comissió que ho estudiarà de nou, és una gran victòria de les forces catalanes". Amb relació al projecte Hard-Rock, Maragall argumenta que l'únic que han acordat és continuar tramitant l'expedient del projecte: "Cap d'elles és al pressupost, que comptarà amb 41 mil milions d'euros". Maragall critica que la "tossuderia" del PSC ha significat perdre dos mesos per Catalunya durant aquestes negociacions dels comptes catalans: "Haurem de fer en 10 mesos el que haguéssim pogut fer millor amb 12". @@NOTICIA 2419670,IMAGEN]