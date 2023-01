L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, diu que com a catalana i com a alcaldessa li sembla "molt malament" que no s'hagi acordat ja el pressupost de la Generalitat i acusa Salvador Illa de fer "coses estranyes" per allargar la negociació: "Els socialistes van dir que allargaven la mà i es nota molt que Illa ho vol dilatar amb coses que no tenen a veure amb els pressupostos". Colau reconeix que a ERC van ser "molt agosarats" d'assumir el govern en minoria, després de la marxa de Junts per Catalunya sense acordar un pacte d'estabilitat: "Van voler anar sola, amb molt pocs diputats, dit això, s'ha de ser responsable".

En una entrevista al Cafè d'idees de La 2 i Ràdio 4, Ada Colau creu que la discussió dilatada del pressupost mostra que no s'està prioritzant l'interès general i que es deu a interessos partidistes. Colau rebutja projectes com l'ampliació de l'aeroport, que suposaria 20 milions més de turismes "que no podem assumir" o el projecte de Hard-Rock que qualifica de generador de "treball precari i addiccions": "Em sorprèn la derivada dels socialistes amb la negociació".

Jaume Collboni "se'n va a fer cafès i fotos" Ada Colau, se sent decebuda per la marxa de Jaume Collboni de la vicepresidència de l'ajuntament: "Primer em va sorprendre perquè ha estat soci de govern durant 4 anys molt complicats. No sé si l'ha encertat gaire, jo crec que no". Colau lamenta haver-se assabentat "pels mitjans de comunicació" de la marxa de Collboni i li retreu l'explicació: "No és creïble que em volgués avisar, va prioritzar altres interessos de partit". Ada Colau veu com una "falta de respecte" que Collboni l'hi digués que "ja no hi ha res a fer" en les seves àrees de responsabilitat: "El màxim responsable d'economia, de seguretat o de mobilitat, que digui que el mandat està acabat i que se'n va a fer cafès i fotos". “☕ Ada Colau veu com una "falta de respecte" que Collboni l'hi digués que "ja no hi ha res a fer" en les seves àrees | @bcn_ajuntament @bcnencomu



��️ "No es pot dir que hi ha el mandat acabat"



— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) January 31, 2023

"Governes amb qui pots no amb qui vols" L'alcaldessa de Barcelona deixa la porta oberta a tornar a pactar el govern de la ciutat amb el PSC, malgrat que Jaume Collboni "no ha cuidat la relació aquests anys". Colau diu que ha après a ser pragmàtica i que es governa "amb qui pots i no amb qui vols". Amb relació als possibles pàctes, Ada Colau diu que alguns partits estan obrint "portes sorprenents" en referència a Xavier Trias que obria la porta "a pactar amb el Sr. Collboni i Collboni no tancava la porta al Sr. Trias. Cosas veredes, amigo Sancho". “☕ Ada Colau reconeix que la confiança en Collboni "no està en el millor moment", però diu que "has de fer política amb qui pots, no amb qui vols" | @bcn_ajuntament @bcnencomu



��️ "Soc molt pragmàtica".



— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) January 31, 2023 Una conseqüència de la marxa de Jaume Collboni del govern municipal ha estat el vot contrari dels socialistes al pla d'usos de l'Eixample, que ara l'alcaldessa creu que trobarà el suport d'Esquerra: "Confio convocar el ple en els pròxims dies, ens podem posar d'acord".

"Ara tinc molt clar que votaria 'no' a la independència" Ada Colau considera que el conflicte català "no s'ha resolt" però defensa que la desjudicialització i els indults han ajudat a "abaixar la tensió": "És el camí que ha d'afectar a totes les persones, també a Puigdemont, l'excepcionalitat és el que s'ha de desfer". Colau considera que plantejar un referèndum pactat "és absolutament legítim" i diu que el camí del "tenim pressa" ha quedat desterrat: "Que no es facin falses promeses, que no es resoldrà en dos dies" Ada Colau diu que la independència li sembla irreal i assegura que votaria que no perquè "vull menys fronteres, no hi hauria un reconeixement internacional, no és viable el curt termini". “☕ Ada Colau té "molt clar" que votaria 'no' a la independència | @bcn_ajuntament @bcnencomu



��️ "Em sembla irreal. Vull menys fronteres, no hi hauria reconeixement internacional, no és viable"



— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) January 31, 2023 L'alcaldessa de Barcelona planteja defensar el català o les infraestructures des de l'Estat: "L'Estat té molts deutes amb Catalunya, hem de reconstruir punts en comú, fulls de ruta creïbles, realistes i que avancin pas a pas".