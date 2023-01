L'exsecretari general de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, creu que la manca d'unitat dels partits independentistes portarà al PSC a guanyar novament les eleccions al Parlament: "Hi ha moltes possibilitats que els sobiranistes perdin la majoria absoluta que vam guanyar el 2015". Sànchez creu que serà el moment de fer revisió a fons i "veure què s'ha fet malament". Jordi Sànchez lamenta que actualment es prioritza assolir "beneficis de part" i no una unitat estratègica per buscar el mínim comú denominador per resoldre el conflicte de manera unida: "Té a veure amb els motius de no presentar-me a la reelecció", ha reconegut.



“☕ @jordisanchezp creu que es prioritzen "altres mirades" que tenen a veure amb assolir "beneficis de part" i no una unitat estratègica. ��️ "Té a veure amb els motius de no presentar-me a la reelecció" �� https://t.co/MrTxQlo94k @GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/dEtpPt19KS “

“☕ @jordisanchezp reconeix que la mobilització s'ha ressentit de la situació actual i que no hi ha una "unitat mínima en l'acció estratègica" ��️ "Sense això, és impossible que l'independentisme se'n surti". �� https://t.co/MrTxQlo94k @GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/gpR0cIZIv6 “

En una entrevista al Cafè d'idees de La 2 i Ràdio 4 , l'exsecretari general de Junts per Catalunya reconeix que la mobilització s'ha ressentit de la situació actual i que no hi ha una "unitat mínima en l'acció estratègica ": "Sense això, és impossible que l'independentisme se'n surti ".

Jordi Sànchez acusa Oriol Junqueras de negociar en solitari i de buscar camins per resoldre "el conflicte polític", sense la complicitat d'altres forces polítiques: " Per mi és el seu gran error, per ell és la seva gran virtut". L'exsecretari general de Junts diu que Junqueras creu que " ell i el seu partit, sols, podran assolir el que hem assolit quan anàvem junts ". Sànchez treu importància als xiulets contra el president d'ERC i creu que són "anecdòtics" si bé denoten que "no anem per bon camí": "Una part de l'independentisme es confon d'adversari i d'objectiu ".

Codi Penal: "O bé l'Estat ha enganyat ERC o bé ERC ens ha enganyat"

Jordi Sànchez considera que la reforma del Codi Penal es va fer per adaptar-lo al segle XXI i reclama que no s'expliqui "que ho van fer per resoldre el conflicte a Catalunya". I pel que fa al delicte de malversació, Sànchez creu que la reforma no ha resolt els casos dels encausats: "No obre cap porta, sinó que endureix els motius de persecució". L'exsecretari general de Junts diu que, arran de la reforma, la revisió de condemnes que planteja l'advocacia de l'Estat com la fiscalia, no pot fer que ERC s'hi pugui sentir còmode: "O bé el govern espanyol ha enganyat una vegada més a ERC o bé ERC ha enganyat a l'opinió pública, amagant unes determinades voluntats".

“��️ "Difícilment ERC es pot sentir còmode amb el recorregut que han fet negociant la reforma"



☕ @jordisanchezp diu que o el Govern d'Espanya ha enganyat ERC o que els republicans han enganyat a l'opinió pública



�� https://t.co/MrTxQlnBeM@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/klrRFZyG7G“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) January 24, 2023

Sànchez no nega que la reforma del Codi Penal vulgui resoldre "la tensió per la repressió" però també buscava desactivar als tribunals europeus: "Que Marchena faci el que sempre ha fet, que interpretin el Codi Penal com vulguin. La batalla no la juguem a Madrid".