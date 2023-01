El candidat del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, avança que no donarà suport ni a Ada Colau ni a Jaume Collboni "per fer el que han fet fins ara", i tampoc als que volen "posar Barcelona al servei de l'independentisme".

Sirera responsabilitza a l'actual alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, de ser corresponsables de "com està la ciutat" que titlla de "bruta", "complicada" i "insegura" i aconsella Colau "a sortir del despatx" i a Collboni "a treballar més".





Sirera argumenta que els regidors del PP poden ser decisius per escollir alcalde a Barcelona, segons indiquen les enquestes i que posaran per escrit un compromís amb les seves propostes: "Qui vulgui el nostre suport les haurà de complir".

"Trias ja ha apostat entre Barcelona i Puigdemont"

En una entrevista al Cafè d'idees de La 2 i Ràdio 4, Sirera demana al candidat de Junts per Catalunya a l'alcaldia, Xavier Trias, que prioritzi la ciutat de Barcelona davant de l'independentisme: "No pot intentar ser alcalde i que el cap de campanya sigui Puigdemont. Ha d'escollir entre Barcelona o el partit".

Sirera que va coincidir amb Xavier Trias quan era convergent, diu que Trias ha canviat: "Abans estava esparverat amb la independència i als darrers anys he vist un altre Trias".

L'alcaldable popular retreu a Trias que el seu partit es manifesti contra la cimera francoespanyola dient que "vol la independència i que Espanya és un país repressor": "Trias, en lloc de dir al seu partit que no fem el tonto, ha callat".













"Gent de Vox i dels socialistes poden coincidir amb mi" Sirera explica que va ser el partit a Catalunya i el president dels populars, Alberto Núñez Feijóo qui li van demanar que es presentés de candidat a Barcelona: "Estic aquí perquè el PP tingui molta implantació a Barcelona, gent de Vox i dels socialistes poden coincidir amb mi". El candidat del PP a Barcelona no es planteja una coalició amb Vox perquè diu "que no entrarà a l'ajuntament" i demana a la gent que no vol que Vox arribi al govern que votin al PP: "Soc una persona que li agrada dialogar. No m'agraden les polítiques radicals de Colau o de Vox".

"El protocol antiavortament no s'aplicarà" Amb relació al polèmic protocol antiavortament de Castella i Lleó, Daniel Sirera considera que tant Vox, PSOE com el govern d'Espanya, volen alimentar la polèmica que qualifica "d'irreal" perquè el president Alfonso Fernández Mañueco, "ja ha dit que no s'aplicarà". Sirera diu que tant Vox com els socialistes aprofiten la polèmica per treure'n profit electoral. Així seran els carrers de la nova superilla de l'Eixample de Barcelona