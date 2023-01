Diana Morant: "ERC ha participat en què el Procés s'acabés"

La ministra de Ciència i Innovació, Diana Morant, assegura que "per suposat" Esquerra Republicana de Catalunya ha participat en el fet que el Procés s'acabés: "Si superem el trencament és gràcies també a ells".

La ministra de Ciència i Innovació del Govern d'Espanya defensa que estem en una situació molt diferent del 2017 perquè hi ha hagut esforços compartits entre governs: "Ells també són protagonistes d'aquesta nova etapa".

En una entrevista al Cafè d'idees de La 2 i Ràdio 4 amb Gemma Nierga, assegura que la taula de diàleg ha ajudat que l'independentisme no tingui "les xifres del 2017" perquè "ja se senten més espanyols". I celebra el "reposicionament" d'ERC i el " paper molt diferent ", ja que ara es parlen de polítiques i no de separar-se.

"No entenc que el partit del govern vegi la Cimera com a negativa"

La ministra de Ciència i Innovació del Govern d'Espanya no entén les crítiques de l'independentisme a què la cimera hispanofrancesa es faci a Barcelona: "No entenc que el partit del govern vegi aquesta cita com a negativa". Morant afirma que Barcelona "és importantíssima" amb projectes com el nou conducte per a l'hidrogen verd que permetrà que l'Estat es converteixi en productor d'energia verda: "És un conducte que va de Barcelona a Marsella i que vinguem aquí a acordar-ho, ho entenc com un reconeixement a Barcelona".