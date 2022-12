El conseller de Salut, Manel Balcells, avança que avui se signarà el conveni amb el SISCAT entre la patronal i els sindicats i detalla que contempla una pujada de sous "considerable": "Hi haurà un abans i un després en les condicions laborals i professionals". Balcells creu que la signatura del conveni pot ajudar a aturar la vaga de metges convocada pel 25 i 26 de gener: "A qui vulgui fer vaga li traurà molts arguments". El conseller de Salut explica que a més del conveni que signaran avui el SISCAT, el departament treballen en un pla d'accessibilitat a la primària, que qualifica de "necessari".

Balcells també assenyala una millora en les llistes d'espera "que no són admissibles" i un pla urgent per la manca de professionals: "No hi ha relleu suficient". Manel Balcells es mostra partidari d'incentivar jubilar-se més tard".

"El sistema sanitari no està col·lapsat, està tensionat" En una entrevista al Cafè d'idees de La 2 i Ràdio 4, Balcells nega que el sistema sanitari estigui col·lapsat "està tensionat" i reclama fer un ús racional de les urgències durant aquestes festes: "Amb símptomes lleus es passa a casa, es truca al 061, es va al cap si cal ja el derivaran a l'hospital". El conseller ha demanat fer un ús racional de les urgències "banals" i afirma que només s'han hagut de desprogramar intervencions "puntualment".



"Encara no s'han desenvolupat tots els plans de contingència".



Setmana clau per desencallar els Pressupostos

"Estic convençut que hi haurà pressupostos" Manel Balcells confia que s'aprovaran els pressupostos de la Generalitat que inclourien 1.000 milions d'euros extres en salut: "És un tema de responsabilitat i que el país ho necessita". El conseller de Salut afegeix que continuen amb l'objectiu de destinar el 25% del pressupost sanitari a l'atenció primària, però calen "canvis organitzatius i de model assistencial".



"És un tema de responsabilitat i que el país ho necessita. Seria una llàstima no aprofitar uns pressupostos expansius".



@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/n1SUlHUkrv“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) December 23, 2022