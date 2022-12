Aragonès es queda sol en la petició d'un referèndum

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, comença a tancar la carpeta de la desjudicialització després de la supressió de la sedició i la reforma de la malversació. Ara bé, n’obre una altra que sembla encara més complicada com és la d’un referèndum pactat. En el tradicional missatge institucional del dia de Sant Esteve, Aragonès va apostar per aconseguir durant el 2023 un “gran acord a Catalunya” per a organitzar un referèndum d'autodeterminació inspirat en l'experiència del Canadà i el Quebec.

De moment, Aragonès no ho tindrà fàcil, tenint en compte les reaccions que el seu discurs ha generat tant dins com fora de Catalunya. Per començar, el cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, ha deixat clar que "poden demanar el que vulguin, però no es produirà" i ha evitat concretar la pròxima reunió de la taula de diàleg. Unes paraules que han estat relativitzades pel Govern, que respon a Sánchez que seguirà defensant el referèndum. Fonts de l'executiu català creuen que la taula de diàleg que s’havia de celebrar abans d’acabar l’any no s’ha produït per la tensió que diuen ha provocat la reforma del Codi Penal.

Pere Aragonès impulsarà "un gran acord a Catalunya" per forçar l'Estat a un referèndum

Sánchez arracona el debat El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s’ha desmarcat clarament de l’estratègia de Pere Aragonès, advertint que la independència ja és un debat “del passat” i que “saben que no es produirà”. Sánchez, en la darrera atenció als mitjans de l’any, ha tornat a apuntar que considera que "el procés ja s'ha acabat" i ha assegurat que “l’independentisme és un projecte polític que ara mateix va contra els temps”, argumentant que la tendència actual a Europa és precisament al contrari, la de “compartir la sobirania” i no la de “compartimentar-la”. En aquest sentit, ha recordat que l’independentisme “ha deixat de ser una de les principals preocupacions dels espanyols” com sí que ho era el 2017. "Tot el que faig és perquè no es torni a repetir el que es va partir el 2017", ha advertit.

Illa descarta el referèndum El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha descartat taxativament el referèndum que demana el president de la Generalitat, Pere Aragonès: "Sap que no se celebrarà. Ho sap perfectament". En declaracions a SER Catalunya, ha advertit que el discurs d'Aragonès no li "va agradar" perquè considera que en aquesta mena de missatges institucionals hauria de "dirigir-se a tots els catalans i buscar aquells punts de consens i unitat". En canvi, ha lamentat el que considera que va ser “un discurs polític": "Em decep molt que continuï insistint a fixar horitzons impossibles per a Catalunya i que no són un punt de consens", ha remarcat.