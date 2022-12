Institucions i partits reivindiquen el llegat de Macià

Com és tradicional el dia de Nadal, els màxims representants de les institucions catalanes i també dels partits i entitats sobiranistes han fet aquest matí l'ofrena davant la tomba de qui fou president de la Generalitat republicana, Francesc Macià, coincidint amb el 89è aniversari de la seva mort.

Pere Aragonès ha respost al discurs de Felip VI durant la nit de Nadal i ha reivindicat els "valors republicans" que encarna Macià. "No ha aportat cap novetat" i "la Monarquia no és cap exemple de rectitud ni d'integritat institucional, ni tampoc l'arquitectura institucional del règim del 78", ha expressat el president de la Generalitat.

Aragonès assegura que treballen "més que mai" per tenir institucions al servei de "tota la ciutadania" i que des de la Generalitat "també republicana" se senten "continuadors" de l'obra iniciada per Macià. Entén que la seva figura interpel·la l'executiu a "seguir lluitant" per fer possible "el màxim anhel de llibertat". "Ens inspira amb valors republicans a seguir compromesos amb la justícia social, els drets i llibertats i la causa de la democràcia, que és la causa de Catalunya", ha conclòs el president de la Generalitat.

En un sentit similar s'ha expressat la vicepresidenta primera del Parlament de Catalunya en funcions de presidenta. Alba Vergés s'ha encomanat a la figura del president Francesc Macià per seguir fent de la cambra catalana un "bastió de drets i llibertats".

Vergés ha recordat que fa 90 anys Macià va ser la figura "clau" per convertir el que era un polvorí, que "representa l'opressió a Barcelona però també al poble català", en "la seu de la sobirania del poble de Catalunya". Vergés també ha fet seves les paraules de Macià, quan desitjava una Catalunya "sobiranament lliure, econòmicament pròspera i socialment justa".

Partits i entitats airegen les seves diferències

Els partits amb representació al Parlament han anat una mica més enllà a l'hora de vincular el llegat de Macià amb l'actualitat política. El més contudent ha estat el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que ha recordat que Macià va fer "tant per Catalunya" que molts "no li van perdonar mai", mentre que altres el van acusar "de no haver fet prou". "Una mica com ara, on hi ha qui no ens vol perdonar tot allò que fem per Catalunya i alguns ens acusen de no fer prou", ha detallat.

Pel president d'ERC, si els que els critiquen treballessin "a costat del país" es podria anar "més enllà" i arribar-hi "una mica més de pressa". Tot i això, Junqueras ha fet una crida al conjunt de país "per sumar i treballar col·lectivament al servei del conjunt de la societat".

La presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs, ha apel·lat a Francesc Macià per defensar Catalunya davant d'una Espanya que "menysté, retalla i trepitja" els seus drets. Borràs ha afegit que Macià "ens interpel·la perquè és un president que va lluitar per defensar els drets de Catalunya i es va trobar amb aquesta pulsió espanyola". També ha tingut un record per als "absents", tant els que "no hi són, perquè ens han deixat" per la pandèmia com pels que "no poden ser a casa seva amb els seus perquè són a l'exili".

El portaveu del grup parlamentari de la CUP, Carles Riera, ha recordat que Francesc Macià va patir una repressió que encara avui "continua", i ha subratllat que, a parer de la seva formació, "l'únic camí" per acabar amb aquesta repressió és "guanyar l'autodeterminació i la independència, per fer un país just com Macià volia".

De la seva banda, la vicepresidenta d'Òmnium Cultural, Marina Gay, ha defensat que la república catalana és "més necessària que mai" després del discurs del rei Felip VI d'aquest Nadal, i ha lamentat que el monarca "de nou no hagi demanat perdó" per la repressió de l'1 d'Octubre.