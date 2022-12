No hi haurà taula de diàleg aquest any

01:10

El Govern assumeix que no es convocarà una nova taula de diàleg abans que acabi l'any tot i l'acord signat a la darrera trobada de juliol.

El govern de Pere Aragonès ha hagut d'acabar admetent a només 3 dies per acabar l'any que no es reunirà la taula de diàleg abans que acabi l'any. Pedro Sánchez llença ha llançat pilotes fora durant la darrera intervenció davant els mitjans abans d'acomiadar el 2022. Assegura que el mecanisme és útil i ja ha donat els seus fruits.

Fonts del Palau de la Generalitat creuen que si no se celebra la reunió és per la tensió que ha generat la reforma del Codi Penal. Asseguren, però que els contactes continuaran per acabar amb la desjudicialització, però també per intentar obrir la carpeta del referèndum de l'autodeterminació. Un nou front que tampoc serà fàcil. Pedro Sánchez ho descarta enèsima vegada, advertint que "poden demanar el que vulguin que no es farà".

Tampoc dins l'independentisme comparteixen l'acord de claredat d'Aragonès. El seu exsoci Junts, reivindica que el referèndum ja s'ha celebrat i ara cal passió a l'acció. Tan Ciutadans com el PP carreguen contra Pedro Sánchez pels seus acords amb els independentistes. Els taronges es mostren convençuts que acabarà cedint al referèndum | LAURA HERRERO