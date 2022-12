Pere Aragonès impulsarà "un gran acord a Catalunya" per forçar l'Estat a un referèndum. En el seu discurs institucional de Sant Esteve, el president de la Generalitat ha celebrat que el diàleg amb l'Estat hagi començat a donar fruits, com la reforma del Codi Penal, i ha reclamat que s'obri ara una nova fase per aconseguir pactar un referèndum amb l'Estat. Aragonès també ha demanat al PSC i Junts que "estiguin a l'alçada" i no demorin més l'aprovació dels pressupostos de 2023.