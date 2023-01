Diana Morant: "ERC ha participat en que el Procés s'acabés"

Diana Morant diu que "per suposat" ERC ha participat en que el Procés s'acabés: "Si superem el trencament és gràcies també a ells". La ministra de Ciència i Innovació del Govern d'Espanya defensa que estem en una situació molt diferent del 2017 perquè hi ha hagut esforços compartits entre governs: "Ells també són protagonistes d'aquesta nova etapa". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, assegura que la taula de diàleg ha ajudat que l'independentisme no tingui "les xifres del 2017" perquè "ja se senten més espanyols". I celebra el "reposicionament" d'ERC i el "paper molt diferent", ja que ara es parlen de polítiques i no de separar-se. Descarta un referèndum pactat a Catalunya perquè no entra a la constitució. Amb tot, no entén per què ERC com a partit de Govern veu la cimera hispano-francesa com una cosa negativa. "La pregunta que s'hauria de fer Barcelona és perquè no venim a fer cimeres tan importants", ha dit sobre les crisis de l'independentisme. Defensa que el compromís de tornar a reunir la taula de diàleg, però diu que "no li donaria més importància a la taula de diàleg que al diàleg permanent". Assegura que, si el delicte de sedició hagués estat homologable, Puigdemont hauria estat extradit d'altres països i hauria hagut de venir a Espanya. I defensa que la Llei de la Ciència ha de servir per posar fi a la precarietat dels treballadors: "Estem veient que està funcionant".