La presidenta del Parlament suspesa de funcions i presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs, creu que la invitació de Pedro Sánchez a Pere Aragonès a la cimera hispanofrancesa està "enverinada": "El president s'hauria de deure a la representació parlamentària que el va triar". Borràs defensa la manifestació que s'ha convocat en contra de la cimera que qualifica de "provocació": "Es fa per demostrar al món que el Procés s'ha acabat".

“☕ @LauraBorras defensa la manifestació per la cimera hispano-francesa | @JuntsXCat ��️ "No deixa de ser una provocació. Es fa per demostrar al món que el Procés s'ha acabat". �� https://t.co/MrTxQlo94k @GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/UWjddx6vTI “

En una entrevista al Cafè d'idees de La 2 i Ràdio 4 , Borràs ha assegurat que valora "molt positivament" que ERC participi en la manifestació en la cimera hispanofrancesa i la defensa: "Sempre valoro molt positivament tot el que té a veure amb la unitat de l'independentisme ". Laura Borràs assegura que anirà a la protesta i celebra que la convocatòria de la cimera ha propiciat el reagrupament dels partits independentistes : " Ha servit per contrarestar aquest missatge que aquí ja no passa res. Sí que passa, continua passant ".

"No hi ha una intensitat negociadora màxima pels pressupostos"

Laura Borràs desvela que no es reuneixen amb Esquerra des del 22 de desembre per negociar els pressupostos i que estan a l'espera de resposta als documents que han presentat al govern: "No sembla que hi hagi una activitat negociadora màxima. No augura res positiu". La presidenta de Junts per Catalunya detalla que treballen en propostes de caràcter sectorial "però també de caràcter nacional". Laura Borràs diu que la llei de pressupostos no és una llei qualsevol i recorda la seva sortida del govern "no tenim confiança amb el president".

Borràs retreu a Aragonès haver configurat un govern que no compleix amb el 52% dels vots dels patits independentistes i haver congelat o desfet la conselleria d'exteriors: "Les conselleries no segueixen aquesta clau i representen un 24% i les oficines a l'exterior són posades en entredit".