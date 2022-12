L'exvicepresident del Tribunal Constitucional, Eugeni Gay, ha qualificat d'"insòlita" i "sorprenent" la situació que hi ha després de la decisió del Tribunal Constitucional. Gay critica s'ha obert aquest escenari per la no renovació durant quatre anys dels partits polítics que els acusa de no compleixen la Constitució: "No és una victòria política, és una derrota per tots". Eugeni Gay recorda que tots els poders i els òrgans de l'Estat han de sotmetre's a la Constitució i lamenta que no s'haguessin renovat els càrrecs quan tocava: "Ja sé que diran els representants del PP i del PSOE, no cal que els entrevisti".

En una entrevista al Cafè d'idees de La 2 i Ràdio 4, Gay considera que l'estratègia del PSOE era arriscada i critica que els governs legislen, cada vegada més, a través de l'executiu en forma de reial decret.

L'exvicepresident de l'Alt Tribunal es mostra sorprès que el tribunal hagi acceptat les cautelaríssimes que demanava el PP per evitar la renovació dels seus magistrats.

"S'ha d'acatar el que ha dictaminat el TC" Gay defensa que el TC no pot paralitzar ni l'acció de la justícia, ni l'acció del legislador, ni l'acció de l'executiu fins que no l'ha complert: "Està acceptant un recurs sobre una esmena que qüestiona una llei orgànica". L'exvicepresident del Tribunal Constitucional diu que ara "s'ha d'acatar el que ha dictaminat el TC" malgrat que els partits polítics estiguin "en una batalla". Eugeni Gay creu que els tribunals europeus podrien intervenir si bé, "seria el 'colmo'" que Europa resolgués els problemes d'Espanya.

"Els magistrats del Constitucional actuen com sentinelles" Eugeni Gay considera que els magistrats del Tribunal Constitucional que tenen el mandat caducat no estan ocupant un lloc que no els correspon "perquè actuen com en el cas del sentinella", que no pot abandonar el seu lloc fins que no li arribi el relleu: "Resta autoritat a qui no els ha canviat". Gay considera que la polèmica per la decisió del Constitucional en admetre el recurs del Partit Popular "és conjuntural" perquè hi ha hagut prou temps durant la legislatura per plantejar la renovació dels magistrats amb el mandat caducat.



