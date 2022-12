Gay: "No és una victòria política, és una derrota per tots"

Eugeni Gay critica que els partits no compleixen la Constitució i veu una "irresponsabilitat total" els 4 anys de retard en la renovació judicial: "No és una victòria política, és una derrota per tots", ha assenyalat després que el Tribunal Constitucional hagi admès les mesures cautelaríssimes que demanava el PP sobre la renovació del mateix tribunal impulsada pel govern. L'exvicepresident del TC creu que les cautelars que es prenen "són una sorpresa", i reivindica que "això no hauria passat si s'haguessin renovat els càrrecs". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, defensa que el tribunal no pot paralitzar ni l'acció de la justícia, ni l'acció del legislador, ni l'acció de l'executiu fins que no l'ha complert: "Està acceptant un recurs sobre una esmena que qüestiona una llei orgànica", ha puntualitzat. Defensa que tenir el mandat caducat no resta credibilitat a les decisions dels magistrats, sinó que "resta legitimitat i autoritat a qui no els ha canviat". Diu que el TC és prescindible, però no que siguin sotmesos a la llei, ja que "estem en l'imperi de la llei, no en la llei de l'imperi". Considera que "seria el colmo" que Europa resolgués els temes d'Espanya: "S'ha d'acatar el que ha dit el TC". I demana distingir la situació actual amb la situació que va passar a Catalunya: "El que no es pot fer és saltar-se les competències i actuar sobre àmbits que no li corresponen actuar".