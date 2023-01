L'eurodiputat per Ciutadans al grup Renew Europe, Jordi Cañas, relaciona l'assalt a les institucions brasileres d'aquest diumenge amb l'intent d'irrompre al Parlament de Catalunya l'octubre de 2018, un any després del referèndum unilateral d'independència i hores més tard que l'aleshores president de la Generalitat Quim Torra, animés a la gent a "pressionar": "No es va produir un assalt perquè els Mossos ho van impedir. Però hi va haver un intent després d'unes declaracions de Quim Torra".

"La ultradreta també cal veure-la en ull propi" En una entrevista al Cafè d'idees de La 2 i Ràdio 4, Cañas creu que a Catalunya també hi ha una "ultradreta molt preocupant" que busca objectius polítics violentant la democràcia: "Hi ha qui entén que es poden aconseguir objectius polítics violentant i saltant-se els processos democràtics i la llei". L'exdiputat de ciutadans al Parlament afirma que mai perdonarà als independentistes pel que va passar amb el 'procés', mentre diguin que ho tornaran a fer: "Jo em prenc molt seriosament el que va passar a Catalunya. No els perdonaré mai".

"El retorn de Puigdemont és irrellevant" Cañas rebutja la convocatòria de protestes feta per l'independentisme a la cimera francoespanyola de Barcelona i lamenta que no s'aprofiti l'oportunitat que Catalunya sigui "la gran connexió entre Espanya i França". En aquest sentit, Cañas considera que l'independentisme serà cada vegada més residual i veu "irrellevant" el retorn de Carles Puigdemont: "Pot tornar demà, perquè no el detindran". L'Eurocambra posa en dubte la legalitat de l'escó de Puigdemont

"La reforma de l'aeroport no la imposen perquè no volen" L'eurodiputat del partit tronja considera que ERC ha recolzat els pressupostos de l'Estat per la reforma del Codi Penal "a mida dels seus delinqüents" i es pregunta a canvi de què el PSC donarà suport els pressupostos de la Generalitat: "El PSC que planteja?, la reforma de l'aeroport, que no l'imposen perquè no volen? O encara estem amb el Hard Rock?, un projecte que ve de l'època de Mas-Collell".