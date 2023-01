L’acord de pressupostos està a tocar. La reunió del Govern d’aquest dimarts pot haver estat la darrera abans d’aprovar els comptes per l’any vinent. Ara bé, el PSC ja ha deixat clar que no ho posarà fàcil i insisteix que la negociació continua. De moment, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, rebutja la possibilitat de portar els comptes directament al Parlament sense un acord previ amb el PSC i Junts, però sembla clar que la intenció és no allargar més les negociacions.

Pendent del PSC La portaveu del PSC en el Parlament, Alícia Romero, ha tornat a insistir aquest mateix dimecres que el Govern "ha d'acceptar tot el paquet de mesures" per tancar l'acord dels Pressupostos. Ho ha dit després d'una nova reunió amb les conselleres de Presidència i Economia on ha advertit que "no hi ha hagut avenços". En aquest sentit, apunta que "cal encaixar les mesures, les que tenen un impacte més important i les que no". Les dues parts continuaran parlant aquest dijous amb la idea d'intentar enllestir l'acord de cara a la setmana vinent. Ara bé, Romero insisteix que "Seguim negociant com ho hem fet en les quinze reunions que hem fet fins ara". La portaveu dels socialistes al Parlament ha retret a l'executiu català la filtració d'un primer acord per valor de 5.386 milions quan "encara no hem acordat cap xifra ni cap document". Per la seva banda, l'exconsellera d'Acció Exterior, Victòria Alsina, també ha avisat des de Junts que la "paràlisi" de la política exterior del Govern "dificulta" un acord de pressupostos. En declaracions a l'ACN, Alsina ha denunciat el que considera com una "renúncia als interessos nacionals de Catalunya.

El Govern, confiat La mateixa portaveu del Govern, Patrícia Plaja, si que ha avançat, en canvi, que "s'està a les portes de poder segellar els acords". Ha advertit que no té sentit "que les negociacions es dilatin" i que "no podem perdre més temps". Plaja s'ha dirigit directament al PSC, de qui ha recordat que hi ha un "87% d'acords" i, per tant, l'acord "ha d'arribar en els propers dies". Plaja també ha deixat clar que encara que no s'està en aquest punt, no esperarà a Junts i PSC per aprovar els Pressupostos si es "dilata l'acord".

Les claus de l’acord amb el PSC Segons ha explicat, l'equip negociador socialista i el del Govern han abordat el "retorn" de l'Executiu català a la proposta que el PSC va fer pública el passat 28 de desembre, i que manté el macrocomplex d'oci del Hard Rock, el Quart Cinturó i l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-El Prat com a clau per aconseguir un acord pressupostari. El PSC oficialitza la seva proposta pels pressupostos Vilagrà manté que tant l'ampliació de l'Aeroport com el desbloqueig del projecte del Hard Rock són "temes extrapressupostaris" que ha situat en una via paral·lela fora de la negociació pressupostària. Fonts del Govern mantenen s'ha tancat un primer acord per valor de 5.386 milions i que el PSC reclama "ara" propostes addicionals que suposen una despesa de 5.000 milions més -dels quals 3.000 serien pel 2023-. Segons l'Executiu català, només hi ha dues vies per cobrir aquestes peticions: o inflar "artificialment" la previsió d'ingressos, en un context de desacceleració econòmica, o desplaçar el compromís de despesa a anys futurs, dues opcions que descarten. De la seva banda, el portaveu de Vox al Parlament, Joan Garriga, ha acusat aquest dimarts el Govern de pactar "d'amagat" els Pressupostos del 2023 amb el PSC i els comuns, i de menystenir els diputats del Parlament.